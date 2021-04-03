Герцогиня Сассекская Меган Маркл солгала о своей жизни в королевской семье

Такое заявление сделал биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон в комментарии Daily Мail.

По его словам, словам Маркл о том, что она всего дважды за четыре месяца покидала дворец - неправда.

"Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то что она сказала Опре, что не выходила из дома", - рассказал Мортон.

Более того, по словам, она вместе с принцем Гарри много раз покидали приделы Великобритании, а один раз пара прилетела в Нью-Йорк для празднования дня рождения.

Напомним, интервью Макрл телеведущей Опре Уинфри вызвало бурную реакцию общество. По словам герцогини, члены королевской семьи обсуждали цвет кожи ее еще не рожденного сына Арчи. Более того ей сообщили, что он не получит титул принца.



Маркл подчеркнула, что это было грубым нарушением со стороны королевской семьи.

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