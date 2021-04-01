Принц Гарри вполне доволен жизнью в США, не жалеет о переезде, и не собирается возвращаться на родину

Об этом рассказал инсайдер издания Us Weekly.

По его словам, 36-летний бывший военный пилот «чувствует себя освобожденным и воодушевленным началом этой новой главы жизни».

Согласно источнику, Гарри считает, что переезд в США «лучшее решение, которое он когда-либо принимал».

После ухода со своих старших королевских ролей в марте 2020 года герцог и герцогиня Сассекские ненадолго поселились в Лос-Анджелесе с сыном Арчи, которому сейчас 22 месяца, а затем переехали в более тихий район Монтесито в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

В феврале 2021 года появилась новость о том, что пара не вернется в качестве работающих членов королевской семьи, через несколько дней после того, как Меган объявила, что ждет второго ребенка.

7 марта Меган и Гарри дали откровенное интервью CBS, признав, что они чувствовали себя брошенными во дворце. Также прозвучали обвинения в расизме. Якобы кто-то во дворце волновался о цвете кожи Арчи до того, как он родился в мае 2019 года.

В заявлении Букингемского дворца от 9 марта отмечалось: «Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расы, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи».

Источник добавил, что Гарри переживает из-за натянутых отношений с родными.

"Гарри считает ситуацию в его семье печальной. Но он говорит, что они с Меган не жалеют о переезде, для них все только начинается", – подытожил инсайдер.

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