Стало известно где и когда будет рожать герцогиня Сассекская, королевские источники утверждают, что Меган решилась на роды дома

Как передает Politeka.net, Меган Маркл и ее муж принц Гарри, которые на слуху после скандального интервью Опре Уинфри, решили рождать второго ребенка дома, об этом сообщает издание Page Six.

По информации в публикации, 39-летняя герцогиня в начале лета должна родить дочь. Стоит сказать, что это будет первый ребенок из королевской семьи, рожденный в США.

В публикации также сказано, что маркл первого ребенка также хотела родить дома, однако из-за того, что Меган переносила малыша Арчи на неделю, ей пришлось обращаться в больницу Портленда. Напомним, маленький Арчи родился 6 мая 2019 года.

Источник добавляет, что у Меган и Гарри красивый дом в Калифорнии, и это чкудесное место, чтобы родить ребенка.

"Но у нее красивый дом в Калифорнии, это прекрасное место, чтобы родить ее девочку".

Поместье в Монтесито Меган и Гарри купили за 14,5 миллионов долларов в прошлом году. В интервью Опре Уинфри, Меган призналась, что она доолжна родить девочку летом.

Отмечается, что недалеко от особняка герцогов Сассекских находится одна из лучших в Америке больниц Cottage Hospital в Санта-Барбаре. Если что-то пойдет не так, можно будет всегда обратиться к профессионалам.

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