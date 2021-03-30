Сенсационное интервью, которое дали Маркл и ее супруг Гарри продолжает быть предметом обсуждений во всем мире. Своими доводами в неискренности герцогини Сасесской делится биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон

Как передает Politeka.net, Мортон поделился своими рассказами в интервью The Daily Mail.

Биограф, который был "сбит с толку" рассказами Маркл, заявил, что опыт обращения к психотерапевтам и психологам не является чем-то особенным

Мортон утверждает, что в 1992 году, который принято называть "ужасным годом", так как развелись трое детей Елизаветы ІІ, в том числе принц Чарльз с принцессой Дианой, королева обращалась к психологам, в поисках душевного покоя.

Сестра королевы, принцесса Маргарет, из-за развода в 1970 году также обращалась за помощью к психиатру.

Биограф королевской семьи заявил, что после громкого интервью знаменитой пары у него осталось "больше вопросов, чем ответов". Маркл утверждала, что травля британской прессы и то, как на нее реагировали во дворе, едва не довела ее до самоубийства. Маркл вскрыла массу неприятных моментов из жизни в Британии.

Мортон напомнил, что сам принц Гарри покровительствовал Организации по охране психического здоровья, а Джулия Сэмюэл, крестная Гарри, сама является известным психотерапевтом. Если бы понадобилась помощь она незамедлительно помогла бы.

Поэтому слова о "мыслях о самоубийстве" о которых говорила Меган маркло вызвали большое количество вопросов у биографа Мортона.

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