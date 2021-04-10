Как пройдут похороны принца Филиппа

В Великобритании из-за коронавируса пришлось изменить пожелания похоронной церемонии принца Филиппа, который умер 9 апреля - так как известно, что он сам при жизни планировал свои похороны, сообщают CNN.

Супруг британской королевы Елизаветы II хотел, чтобы во время процессии упомянули о его достижениях в военной службе и о работе по охране окружающей среды.

Но, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса привлекать к церемонии общественность не будут. Людей призывают не участвовать в массовых мероприятиях, связанных со смертью принца.

Известно, что похороны принца Филиппа состоятся в Виндзоре в часовне Святого Георгия. Другие пожелания принца будут соблюдены - супруг королевы планировал похоронную церемонию в условиях карантина и без них.

Напомним, супруг Елизаветы II Принц Филипп скончался.

Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает Букингемский дворец.

В июне Принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет, два месяца он не дожил до дня рождения.

Брак Принца Филиппа с Елизаветой II продлился 73 года, у них четверо детей — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

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