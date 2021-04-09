Супруг Елизаветы II Принц Филипп скончался

Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает Букингемский дворец.

В июне Принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет, два месяца он не дожил до дня рождения.

Весь сайт королевской семьи почернел от горя.

«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату»,— говорится в тексте.

Брак Принца Филиппа с Елизаветой II продлился 73 года, у них четверо детей — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Напмоним, Принц Филипп попал в больницу короля Эдуарда VII в Марилебоне 16 февраля после жалоб на плохое самочувствие. Позже он перенес успешную операцию, проведенную из-за заболевания сердца в другой лондонской больнице Святого Варфоломея.

28 ночей, которые герцог Эдинбургский провел в медучреждении на этот раз, были самым длинным периодом, в течение которого он находился в больнице и успел не на шутку взволновать британцев. Но в середине марта его выписали.

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