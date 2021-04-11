Британского принца Гарри и его жену Меган Маркл изобразили в невыгодном свете

Девятого апреля стало известно о смерти 99-летнего принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, передает Politeka.net. Известно, что младший внук королевских персон, принц Гарри, изъявил желание приехать на похороны из США, где сейчас проживает.

Пока неизвестно присоединится ли к мужу Меган Маркл, однако французский сатирический журнал Charlie Hebdo решил пофантазировать на эту тему. Известно, что издание высмеивает самые острые темы, изображая героев выпусков в самом неприглядном свете.

Так, на новой карикатуре художник изобразил принца Гарри в форме нациста, вскидывающим руку в соответствующем приветствии над гробом дедушки, а рядом с ним стояла Маркл со связкой бананов на бедрах и топлес. В таком виде пару изобразили стоящими над могилой принца Филиппа.

«Дань памяти Гарри и Меган принцу Филиппу», - говорится в подписи.

Такой карикатурой авторы намекают на афроамериканское происхождение герцогини, и прошлое принца, который однажды надел костюм со свастикой на маскарад.

Картинка вызвала бурю негодования в сети. Люди, в том числе различные эксперты, называли карикатуру отвратительной.

«Если вы настолько несмешны, что вам нужно обратиться к расизму, как к теме для шуток, значит ваш проект провален», - обратилась к изданию политический комментатор Надин Бэтчелор-Хант.

Отметим, после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Елизавету II, которая душит герцогиню Сассекскую.

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