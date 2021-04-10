Девятого апреля стало известно о смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II

Принцу Филиппу было 99 лет, два месяца он не дожил до своего юбилея, передает Politeka.net. Известно, что муж Елизаветы II не хотел праздновать свой день рождения, заявив, что он и так разваливается.

Похороны герцога не будут государственными, его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Свое желание приехать на траурную процессию изъявил внук принца Вильяма, принц Гарри, который сейчас живет в США. Пока неизвестно, присоединится ли к герцогу Сассекскому его супруга, Меган Маркл.

Сейчас пара отреагировала на смерть дедушки принца Гарри сообщением на сайте своего благотворительного фонда Archwell. Супруги написали короткое соболезнование:

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать".

Напомним, в январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении с себя королевских полномочий. Сначала они вместе с сыном, Арчи, переехали в Канаду, а затем - в США. Сейчас они живут в звездном районе Монтесито в округе Санта-Барбара, штат Калифорния в роскошном доме.

Известно, что в наследство от матери принцу Гарри достались 13 млн долл, а еще два млн долл. Меган заработала за съемки в телесериале, кино и рекламе.

А в сентябре 2020 года герцоги Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix, планируя выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

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