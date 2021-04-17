В Британии попрощались с мужем королевы Елизаветы ІІ принцом Филиппом, который умер на 99-м году жизни

Как передает Politeka.net, принц Филипп скончался 9 апреля, до своего 100-летия он не дожил несколько месяцев. Церемония прощания с герцогом Эдинбургским прошла утром 17 апреля. На ней присутствовала вся королевская семья, включая королеву Елизавету ІІ, ее детей и внуков. На похороны из США прилетел принц Гарри. А вот его жена Меган Маркл, которая ждет второго ребенка, прилететь не смогла. По официальной версии, летать ей запретил врач.

Стоит отметить, что церемонию прощания с принцем транслировали онлайн. Британцы, которые скорбят о смерти мужа королевы, могли наблюдать за всем из дому. Из-за пандемии коронавируса проститься с герцогом смогли лишь самые близкие. В сети сразу же появились фото королевы и ее родных, которые провели принца Филиппа в последний путь. Королева сопровождала процессию на машине, а дети и внуки Филиппа шли за гробом. В мероприятии также принимали участие более 730 военнослужащих.

Судя по фото, королева Елизавета II, как и другие родственники, держала себя в руках.

The Queen wears Queen Mary’s Richmond Brooch, inherited from her grandmother, at the funeral of her husband of 73 years, Prince Philip. #DukeofEdinburgh pic.twitter.com/5NCoL6YJT6 — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) April 17, 2021

Prince William & Prince Harry walk in the processional honoring their grandfather, Prince Philip, before he's laid to rest. ❤️ pic.twitter.com/b1gJ1alj7B — E! News (@enews) April 17, 2021

Напомним, что раздавленный горем принц Гарри, уехав от беременной Меган Маркл, поделился переживаниями: "Будет очень не хватать".

Как сообщала Politeka, королева Елизавета II решила нарушить традицию на похоронах мужа: "все из-за принца Гарри".

Также Politeka писала, что принц Чарльз впервые появился на публике после кончины отца, вид наследника престола поражает: "Слезы на глазах...".