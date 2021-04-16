Так, на церемонії, яка відбудуться в цю суботу, ніхто з високопоставлених членів монаршої сім'ї не буде надягати уніформу.

На такий крок Єлизавета II пішла через принца Гаррі, який як колишній капітан домашньої кавалерії, зараз має право носити тільки костюм з медалями, якими був нагороджений при виконанні своїх обов'язків.

Придворні нібито були стурбовані тим, що Гаррі на похоронах Філіпа буде єдиним високопоставленим членом Королівської сім'ї, без форми, тому Єлизавета II мало не в останню хвилину прийняла рішення про те, що члени королівської сім'ї не будуть надягати військову форму, щоб "представляти єдиний сімейний фронт".

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Герцог Сассекський прибув до Лондона рейсом з Лос-Анджелеса. Його літак приземлився в аеропорту Хітроу о 13: 15 11 Квітня.

36-річний чоловік в брюках чінос, куртці і чорній масці був зустрінутий співробітниками Служби безпеки з поліцейськими машинами на злітній смузі. Він сів у чорний Range Rover і поїхав.

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