Британський принц Гаррі вшанував пам'ять свого діда, принца Філіпа, назвавши його "людиною служби, честі і великого гумору"

Про це пише видання CNN.

«Він був самим собою, з серйозною дотепністю і міг утримувати увагу будь-якої кімнати завдяки своїй чарівності, а також тому, що ви ніколи не знали, що він скаже далі», - заявив герцог Сассекський в заяві, опублікованій на сайті його Фонду Archewell в понеділок, 12 квітня.

"Його пам'ятатимуть як чоловіка монарха, який правив найдовше, нагородженого військовослужбовця, принца і герцога. Але для мене, як і для багатьох з вас, хто втратив кохану людину або дідуся або бабусю через біль в минулому році, він був мій дідусь: майстер барбекю, легенда жартів і зухвалий до самого кінця", - продовжив Гаррі.

"Він був скелею для Її Величності Королеви з безприкладною відданістю, поруч з нею протягом 73 років шлюбу, і хоча я можу продовжувати, я знаю, що прямо зараз він сказав би всім нам з пивом в руці: "О, давай вже покінчимо з цим!" Отже, на цій ноті, дідусь, спасибі за вашу службу, за вашу відданість бабусі і за те, що ви завжди були собою. Вас буде дуже не вистачати, але вас завжди будуть пам'ятати - нація і весь світ. У Меган, Арчі і мене (а також вашої майбутньої правнучки) ви завжди будете займати особливе місце в наших серцях», - додав Гаррі.

На закінчення він вимовив слова "Per Mare, Per Terram", що на латині означає "По морю, по суші" - девіз Королівської морської піхоти Великобританії. Філіп підтримував тісні зв'язки з військовим співтовариством протягом усього свого життя після завершення військово-морської служби в 1953 році, в тому числі обіймав посаду капітана-генерала Королівської морської піхоти.

Зазначимо, ця поїздка принца Гарії до Британії - це перший раз, коли він повернувся на батьківщину з тих пір, як він і його дружина Меган пішли з посади старших членів королівської сім'ї в березні минулого року. Зараз Меган Маркл за порадою лікарів залишилася в США, так як вона очікує появи на світ дитини.

Принц Гаррі зупинився в котеджі Frogmore Cottage, де він знаходиться на самоізоляції і очікує результатів тестів на коронавірус, як і належить при в'їзді в країну.

Королівське джерело повідомило CNN, що принц Чарльз "з нетерпінням чекає" зустрічі зі своїм сином.

У заяві, зробленій раніше в понеділок, брат принца Гаррі принц Вільям сказав, що його дід був «видатною людиною і частиною видатного покоління».

Герцог Кембриджський сказав, що йому "пощастило, що Філіп міцно присутній у моєму дорослому житті", і він вдячний за те, що його дружина і діти мали можливість познайомитися з ним.

Принц Вільям також сказав, що разом з дружиною Кетрін вони планують і далі підтримувати королеву в майбутні роки, як його дідусь «хотів би».

"Я буду сумувати за дідусем, але я знаю, що він хотів би, щоб ми продовжили роботу", - додав він.

Принц Філіп буде похований на приватних похоронах в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

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