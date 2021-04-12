Принц Гарри прилетел в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Герцог Сассекский прибыл в Лондон рейсом из Лос-Анджелеса. Его самолет приземлился в аэропорту Хитроу в 13:15 11 апреля, сообщает газета The Sun.

36-летний мужчина в брюках чинос, куртке и черной маске был встречен сотрудниками службы безопасности с полицейскими машинами на взлетной полосе. Он сел в черный Range Rover и уехал.

Ранее источники издания говорили, что принц Гарри остановится в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, где он жил со своей женой Меган Маркл. Он должен провести на карантине десять дней.

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Источники, близкие к паре, сказали, что 39-летняя Меган хотела присоединиться к своему мужу, но врач посоветовал ей не путешествовать, поскольку она беременна их вторым ребенком.

Это первый раз, когда Гарри находится в Великобритании с марта прошлого года. 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл после ухода из королевской семьи перебрались в Калифорнию.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский скончался в минувшую пятницу утром в Виндзорском замке. Супругу королевы Елизаветы II было 99 лет.

Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира, и сообщения продолжают поступать. В их числе, хоть и с небольшой задержкой, оказался внук принца Филиппа. Принц Гарри и его жена Меган Маркл почтили память монарха, опубликовав заявление на официальном сайте своей организации Archewell. Сайт временно стал недоступен, а на главной странице на сером фоне можно прочесть лишь следующие строки:

«Светлая память Его Королевскому Высочеству

Герцог Эдинбургский, 1921–2021

Спасибо за вашу службу... Мы будем невероятно скучать»

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