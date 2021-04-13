Британский принц Гарри почтил память своего деда, принца Филиппа, назвав его «человеком службы, чести и великого юмора»

Об этом пишет издание CNN.

«Он был самим собой, с серьезным остроумием и мог удерживать внимание любой комнаты благодаря своему обаянию, а также потому, что вы никогда не знали, что он скажет дальше», - заявил герцог Сассекский в заявлении, опубликованном на сайте его Фонда Archewell в понедельник, 12 апреля.

"Его будут помнить как супруга самого долгоправящего монарха, награжденного военнослужащего, принца и герцога. Но для меня, как и для многих из вас, кто потерял любимого человека или дедушку или бабушку из-за боли в прошлом году, он был мой дедушка: мастер барбекю, легенда подшучиваний и дерзкий до самого конца», - продолжил Гарри.

«Он был скалой для Ее Величества Королевы с беспримерной преданностью, рядом с ней на протяжении 73 лет брака, и хотя я могу продолжать, я знаю, что прямо сейчас он сказал бы всем нам с пивом в руке: «О, давай уже покончим с этим! Итак, на этой ноте, дедушка, спасибо за вашу службу, за вашу преданность бабушке и за то, что вы всегда были собой. Вас будет очень не хватать, но вас всегда будут помнить - нация и весь мир. У Меган, Арчи и меня (а также вашей будущей правнучки) вы всегда будете занимать особое место в наших сердцах», - добавил Гарри.

В заключение он произнес слова «Per Mare, Per Terram», что на латыни означает «По морю, по суше» - девиз Королевской морской пехоты Великобритании. Филипп поддерживал тесные связи с военным сообществом на протяжении всей своей жизни после завершения военно-морской службы в 1953 году, в том числе занимал должность капитана-генерала Королевской морской пехоты.

Отметим, эта поездка принца Гарии в Британию - это первый раз, когда он вернулся на родину с тех пор, как он и его жена Меган ушли с поста старших членов королевской семьи в марте прошлого года. Сейчас Меган Маркл по совету врачей осталась в США, так как она ожидает появления на свет ребенка.

Принц Гарри остановился в коттедже Frogmore Cottage, где он находится на самоизоляции и ожидает результатов тестов на коронавирус, как и положено при въезде в страну.

Королевский источник сообщил CNN, что принц Чарльз «с нетерпением ждет» встречи со своим сыном.

В заявлении, сделанном ранее в понедельник, брат принца Гарри принц Уильям сказал, что его дед был «выдающимся человеком и частью выдающегося поколения».

Герцог Кембриджский сказал, что ему «повезло», что Филип «прочно присутствовал в моей взрослой жизни», и он благодарен за то, что его жена и дети имели возможность познакомиться с ним.

Принц Уильям также сказал, что вместе с женой Кэтрин они планируют и дальше поддерживать королеву в предстоящие годы, как его дедушка «хотел бы».

«Я буду скучать по дедушке, но я знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжили работу», - добавил он.

Принц Филипп будет похоронен на частных похоронах в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

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