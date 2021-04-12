Девятого апреля стало известно о смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа

Принцу Филиппу было 99 лет, два месяца он не дожил до своего юбилея, передает Politeka.net. Похороны королевской особы пройдут 15 апреля. Планируется, что траурная церемония не будут государственной, и мужа королевы похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Внук принца Филиппа, принц Уильям, 12 апреля высказала свое соболезнование, а также рассказал, чему его научил дедушка и поразил редким кадром.

"Столетие жизни моего деда было определено служением своей стране и Содружеству, его жене и королеве, а также нашей семье.

Мне повезло тем, что я не только равнялся на него, но он и постоянно присутствовал в моей взрослой жизни - как в хорошие, так и в самые тяжелые дни", - написал внук Елизаветы II.

Принц Уильям благодарен судьбе, что его жена, Кейт Миддлтон, познакомилась с принцем Филиппом. Также внук сказал спасибо дедушке за его доброту.

"Я всегда буду ценить воспоминание, которое также запечатлелось в памяти моих детей, когда их прадедушка приехал забрать их на своей карете и сами узнали о его заразительном чувстве приключений, а также о его искрометном чувстве юмора!", - написал Уильям.

По словам внука Елизаветы II, они с женой хотят продолжить дело принца Филиппа.

"Мой дед был незаурядной личностью и принадлежал к выдающемуся поколению. Кейт и я продолжим делать то, что он хотел, и будем поддерживать Королеву в будущем. Я буду скучать по дедушке, но я знаю - он хотел бы, чтобы мы продолжили работу", - написал принц.

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