Принцу Гарри придется лететь на похороны деда самому, оставив беременную жену Меган Маркл в Лос-Анджелесе

Напомним, 9 апреля скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Он не дожил двух месяцев до своего столетия. Траурная процессия пройдет в Виндзоре 17 апреля. При этом круг лиц, который будет лично прощаться с принцем будет ограничен 30 людьми и среди них не будет Меган Маркл. Герцогиня Сассекская уже сообщила о своем отказе принимать участие в похоронах мужа королевы.

Известно, что Меган, беременная вторым ребенком, приложила все усилия, чтобы присоединиться к мужу, но врач не дал ей разрешения на поездку, рекомендовав воздержаться от долгих перелетов, передает Globalnews.

Появления принца Гарри на похоронах дедушки, по мнению экспертов по отношениям между членами королевской семьи, поможет ему достичь примирения с ближайшими родственниками.

Это будет первый раз, когда он лично увидит близких после того, как они с Меган "взорвали" Сеть скандальным интервью с Опрой Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме и нежелании поддержать Меган.

К слову, двухчасовое интервью транслировалось, когда принц Филип был в больнице после операции на сердце.

Как мы ранее рассказывали, герцог и герцогиня Сассекские разместили дань уважения Филиппу на сайте своего фонда Archewell в день его смерти.

"В память о Его Королевском Высочестве герцоге Эдинбургском, 1921–2021 годы. Спасибо за вашу службу... Вас будет очень не хватать", - говорилсь в сообщении.

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