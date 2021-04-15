Принц Чарльз був зворушений до сліз величезною кількістю квітів і подарунків від британців

Як повідомляє Politeka.net, днями Букінгемський палац повідомив про смерть чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Через пандемію похоронна церемонія британського монарха пройшла за іншими правилами, без масових зібрань людей. Видання Daily mail повідомляє про те, що вперше після похорону монарха син Єлизавети II і Філіпа принц Чарльз з дружиною Каміллою, вийшли на прогулянку в сади Мальборо-хауз.

Спадкоємець і його дружина були до сліз зворушені кількістю квітів, листівок та інших предметів, які британці залишали біля воріт Букінгемського палацу, а їх там були тисячі. Принц Чарльз дуже розчулився побаченим, він, судячи з фото, був сильно вражений і вдячний британцям за таку підтримку навіть під час карантину, у нього виступили сльози на очах.

"Сьогодні принц Уельський і герцогиня Корнуолльская відвідали сади Мальборо-Хаус, щоб побачити квіти, залишені представниками громадськості в пам'ять про принца Філіпа", – розповів пресі один з представників королівської сім'ї.

Відзначимо, що небайдужою залишилася і дружина принца Чарльза – герцогиня Корнуолльська. На знімках видно, що вона витирає сльоза рукою в Білій рукавичці. Подружжя пильно розглядало один з подарунків - іграшковий Land Rover - це була улюблена марка авто померлого принца Філіпа.

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