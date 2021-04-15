Принц Чарльз был тронут до слез огромным количеством цветов и подарков от британцев
Как сообщает Politeka.net, на днях Букингемский дворец сообщил о смерти мужа Королевы Елизаветы II принца Филиппа. Из-за пандемии похоронная церемония британского монарха прошла по другим правилам, без массовых собраний людей. Издание Daily mail сообщает о том, что впервые после похорон монарха сын Елизаветы II и Филиппа принц Чарльз с супругой Камиллой, вышли на прогулку в сады Мальборо-хауз.
Наследник и его жена были до слез тронуты количеством цветов, открыток и других предметов, которые британцы оставляли у ворот Букингемского дворца, а их там были тысячи. Принц Чарльз очень растрогался увиденным, он, судя по фото, был сильно потрясен и благодарен британцам за такую поддержку даже во время карантина, у него выступили слезы на глазах.
"Сегодня принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская посетили сады Мальборо-Хаус, чтобы увидеть цветы, оставленные представителями общественности в память о принце Филиппе", – рассказал прессе один из представителей королевской семьи.
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Отметим, что неравнодушной осталась и супруга принца Чарльза – герцогиня Корнуолльская. На снимках видно, что она вытирает слеза рукой в белой перчатке. Супруги пристально рассматривали один из подарков – игрушечный Land Rover – это была любимая марка авто умершего принца Филиппа.
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