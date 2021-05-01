Відомі виконавці підготували українцям музичний подарунок на Великдень

Відповідне відео розміщене в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Напередодні Великодніх свят співак Олександр Пономарьов написав мелодію до пісні "Христос Воскрес", слова якої не змінювалися сотні років.

Для запису церковного співу музикант запросив своїх зіркових колег, які виконали головну Пасхальну композицію на 12 мовах.

У зйомках взяли участь 12 зірок: Віктор Павлік, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Злата Огневич, Тоня Матвієнко, DZIDZIO, психолог Наталія Холоденко, оперний співак Хе Му, настоятель монастиря в Грузії схиархімандрит отець Серафим і сам Олександр Пономарьов.

"Христос Воскрес виконують у всьому світі, але під різну музику. Пономарьов створив єдину мелодію на всіх і зібрав дванадцять вітчизняних і міжнародних знаменитостей! Така практика використовується вперше в світі: традиційна пісня, записана на різних мовах, прозвучить на одну мелодію", - свідчить підпис до ролика.

Нагадаємо, що Козловський в стильному вбранні стиснув кулаки і зробив визнання: "я пишаюся тим, що..."

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