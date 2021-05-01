Відомі виконавці підготували українцям музичний подарунок на Великдень
Відповідне відео розміщене в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Напередодні Великодніх свят співак Олександр Пономарьов написав мелодію до пісні "Христос Воскрес", слова якої не змінювалися сотні років.
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Для запису церковного співу музикант запросив своїх зіркових колег, які виконали головну Пасхальну композицію на 12 мовах.
У зйомках взяли участь 12 зірок: Віктор Павлік, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Злата Огневич, Тоня Матвієнко, DZIDZIO, психолог Наталія Холоденко, оперний співак Хе Му, настоятель монастиря в Грузії схиархімандрит отець Серафим і сам Олександр Пономарьов.
"Христос Воскрес виконують у всьому світі, але під різну музику. Пономарьов створив єдину мелодію на всіх і зібрав дванадцять вітчизняних і міжнародних знаменитостей! Така практика використовується вперше в світі: традиційна пісня, записана на різних мовах, прозвучить на одну мелодію", - свідчить підпис до ролика.
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