Известные исполнители подготовили украинцам музыкальный подарок на Пасху
Соответствующее видео размещено в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Накануне пасхальный праздников певец Александр Пономарев написал мелодию к песне "Христос Воскрес", слова которой не менялись сотни лет.
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Для записи церковного песнопения музыкант пригласил своих звездных коллег, которые исполнили главную Пасхальную композицию на 12 языках.
В съемках приняли участие 12 звезд: Виктор Павлик, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Злата Огневич, Тоня Матвиенко, DZIDZIO, психолог Наталья Холоденко, оперный певец Хе Му, настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим и сам Александр Пономарев.
"Христос Воскрес исполняют во всем мире, но под разную музыку. Пономарев создал единую мелодию на всех и собрал двенадцать отечественных и международных знаменитостей! Такая практика используется впервые в мире: традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучит на одну мелодию", - гласит подпись к ролику.
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