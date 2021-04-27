Злата Огневич рассказала, что теперь ее связывает с Пономаревым

Известная певица Злата Огневич расскыла украинцам тайну, что связывает ее с легендой украинкого шоубиза Александром Понеомаревым

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей и даже была участницей "Евровидения", где заняла третье место. Красотка активно ведет Instagram, где подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Злата решила провести фанатам экскурсию в свою гримерку. Оказывается, исполнительница готовит нечто интересное для украинцев на самый значимый праздник - светлую Пасху.

"Сделаю вам экскурсию в свою гримерочку. Я приехала на сьемки международного проекта, в который меня пригласил Александр Пономарев. В нем принимает участие 12 украинских артистов. Вы его очень скоро увидите и услышите. На Пасху для вас готовим особенную музыку", - сказала Огневич.

Тем временем, пока исполнительница ждала своего выхода в кадр, показала еду на день - яблоко и гречневые хлебцы, такое себе правильное питание. Звезда немного засмущалась и добавила, что не было времени приготовить себе что-то более рациональное.

Также красотка отметила, что у нее в этот день идеальный макияж и идеальная прическа, за что высказала благодарность своему мастеру.

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