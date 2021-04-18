Известная украинская певица Злата Огневич показала самого дорого человека - маму

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич уже не первый год радует украинцев своим творчеством. Девушка активно продвигает себя, участвуя в различных телепроектах, а также ведет страничку в Инстаграм. В блоге у красотки можно увидеть не только творчество, но и личные кадры.

В этот раз Злата решила показать, как выглядит мама. Женщина стояла на кухне и улыбалась, радуя своей жизнерадостностью.

"Мама, ты самая лучшая", - написала Злата под фото.

"Диана, ну вот что с ней сделать, с этим блогером", - сказала Галина Бордюг (так зовут маму).

"Мама, я блогер", - ответила Злата.

"Никуда не выгружай только без моего разрешения", - ответила мама.

На втором ролике Злата и Галина стояли вместе:

"Мама всем передает привет", - написала Огневич.

"Сегодня прекрасный день, мы встретились дружной большой семьей и отмечаем победу солнышка", - сказала на камеру мама Златы.

Мы писали, что победительница шоу "Маска" Злата Огневич показала, как создавали ее невероятный костюм Солнца.

На странице шоу "Маска" в соцсети Instagram опубликовали закулисные кадры с Огневич, на которых она показала, как создавался ее удивительный и яркий костюм Солнца.

Напомним, Злата Огневич, со скандалом победившая на шоу "Маска", решилась на откровение

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