35-летняя певица Злата Огневич, которая стала победителем шоу «Маска», прокомментировала участие в проекте

Как передает Politeka.net, своими впечатлениями от проекта артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Всегда говори «ДА» В тот далёкий день, дав согласие на участие в гипер-шоу «МАСКА», я даже и представить не могла, каким будет его финал. Каждый эфир я жила на сцене, будто это мой последний эфир и нужно все отдать, без остатка 🙌🏾 Видимо, моё состояние передавалось зрителям в зале и всем, кто находился на площадке! Я ощущала поддержку и благодарю от всего сердца ❤ Бесконечное количество инсайтов открыла для себя во время шоу «Маска» 🔥Что является супер-ценным!» - написала она.

Пост Златы Огневич активно комментируют пользователи Сети.

«Теперь вы должны быть членом жюри, как не крути», «Просто счастье что вы согласились, я просто не могу представить это шоу, без Вас в образе, восхитительно фантастического Солнца, или ворона», «Вы очень хорошо "водили за нос" судей шоу. После маски Ворона никто не надеялся Вас увидеть в маске Солнце, кроме Андрея Михайловича», - пишут в комментариях.

Отметим, финал шоу стал неожиданностью для многих и даже поднял скандал. Многие оказались недовольны, тем, что Злата Огневич участвовала в проекте под двумя масками – Ворона и Солнца.

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