Прогремел финал шоу "Маска" - сорваны все костюмы и разоблачены все участники, а также названо имя победителя

Так за победу и зрительские симпатии в последнем выпуске проекта ожесточенно сражались Дракон и Солнце. В первой маске все это время прятался певец Арсен Мирзоян, а вот второй участник заставил публику понервничать. Предположений, кто может в быть в золотом и лучистом костюме, было уйма: Злата Огневич, Камалия, Таисия Повалий, Надя Дорофеева, Тина Кароль, Таюне и даже Ани Лорак, которая как раз гостила в Киеве.

Победителем стало именно Солнце, публика со звездными детективами завопила от удивления, когда участница сняла маску - ею оказалась певица Злата Огневич, которая ранее уже принимала участие в этом шоу, скрываясь в костюме Ворона, и была раскрыта.

Как передает Politekа.net, на официальной страничке "Маски" в Инстаграм горячо обсуждают победу Огневич.

"Поздравляем величественное Солнце, победительницу первого сезона шоу МАСКА! Певица Злата Огневич @ zlata.ognevich по-настоящему удивила и детективов, и зрителей. Очень эмоциональная и яркая победа! Друзья, присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях 🖤", - говорится в сообщении.

Пользователям показалось нечестным, что Злата участвовала сразу в двух масках, поэтому те поспешили излить свои эмоции:

"Нечестно по отношению к другим участникам, поэтому победу не заслуживает!"

"Злата заслужила победу, у нее шикарный голос, ее выбрали люди, а значит она победила чесно👏 вместо того чтобы писать здесь плохие комментарии, лучше бы за нее порадовались 😍"

"я еще надеялась, что там Юля Санина)) разочаровалась, вот честно! уже бы Арсену дали победу, он честно и справедливо пел и радовал нас своим голосом и харизмой) такое)"

"Испортить такое шоу...таким финалом😐Прям талант"

"Красивое и интересное шоу, но осадочек остался, неприятненько👹"

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