Шоу "Маска" подходит к концу и осталось совсем немного костюмов, которые предстоит сорвать с участников

Кроме прошедших в финал Солнца, Носорога и Дракона, в следующем выпуске появится новый герой - яркий Рак. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

"🔥 Уже в эту субботу в 21:00 он зажжет на нашей сцене и очень вас удивит! Кто скрывается под маской Рака? Пишите ваши предположения в комментариях", - говорится в анонсе.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многих поразило, насколько реалистичным выглядит красный Рак - от настоящего отличается только размерами.

Судя по комментариям, все уже заждались появления на "Маске" мужа Насти Каменских, продюсера и рэпера Потапа. Кроме того, некоторые хотят увидеть в костюме Рака Дмитрия Монатика, Виталия Козловского или MELOVIN.

"Ну все ждут Потапа, мне кажется))"; "Ну не знаю. Я жду Монатика)"; "Выглядит слишком реалистично. 😍 Аж хочется его съесть😂"; "Насколько же талантливы люди, кто создает такие костюмы и кто делает все шоу...!!! Очень хочется увидеть Потапа!! 🔥"; "Возможно это Меловин 😉 мечтаю увидеть этого яркого талантливого артиста в этом шоу"; "Он будто настоящий! 😍"; "Обалденная маска 🔥"; "С пивком именно то😹 шучу. Костюм красивый!"; "Козловский, он был в промо"; "Почему у меня предчувствие, что там может быть Потап или Позитив, ахахахахаха".

До этого публика думала, что Потап скрывается в маске Мохито. Пользователей запутала Оля Полякова, один из звездных детективов, когда заявила "А я говорила, что это Лешик!". В прошлом эфире участник был рассекречен, и этим "Лешиком" оказался ведущий Алексей Суханов.

Напомним, Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".