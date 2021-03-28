"Надо было больше ставить!

Артист Андрей Данилко удачно "заработал" сверх гонорара на шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали видео с фргаментом, как два детектива поспорили на одного из участников (чтобі посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Данилко и его коллега Оля Полякова решили придать остроты происходящем на сцене. Андрей Михайлович утверждал, что в костюме Луны прячется никто иной как певица Надя Мейхер. Полякова поставила 500 гривен на то, что под маской кто угодно, только не Мейхер. В частности, Оля предположила, что под Луной может скрываться модель Алла Костромичева.

До этого участница дал о себе несколько подсказок, рассказав, что карьеру начинала в сфере моды, часто работала в фотостудиях и участвовала в эротических фотосессиях. После этого она исполнила песню "New York, New York" Фрэнка Синатры.

В итоге, Данилко утер нос Поляковой, так как в костюме Луны пряталась действительно Мейхер.

"Андрей, надо было больше ставить! Хотя бы на 500 долларов!", - воскликнула та, сняв с себя маску.

"Я ее пожалел, хай, 100 гривен, сейчас концерты упали... Она говорит - 500! Твои проблемы, Оль...", - ответил Андрей Михайлович, потребовав тут же свои честно выигранные деньги: "Давай 500 гривен!".

"Я хотела больше заработать!", - с горечью воскликнула "обедневшая" Полякова.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Данилко в очередной раз красава 👏😍"

"Костюм космос! Надя супер! Андрей самый ответственный детектив!!!"

"У Данилко глаз - алмаз!!!😍"

"Моему удивлению нет предела! Я уже никого не могу угадать! 😄"

Напомним, что Данилко окончательно потерял стыд, гоняясь за смущенной Поляковой в полотенце: "Доигралась!"

Как сообщала Politeka, грустный Данилко не сдержал эмоций перед приставучей Осадчей: "Катя, я стесняюсь. Давай не будем..."

Также Politeka писала, что рассекречено имя звезды в костюме Буряка на "Маске", Данилко разнервничался: "Как можно было открыть его?!"