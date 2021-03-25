Популярное шоу "Маска" увлекает зрителей своими невероятными костюмами и загадочными личностями, которые кроются за ними, а детективы - Настя Каменских, DZIDZIO, Оля Полякова, Андрей Данилко и Олег Винник, добавляют проекту изюминки

Как передает Politeka.net, в Инстаграм паблике шоу The Masked Singer Ukraine часто показывают отрывки из выпусков, известно, что нерассекреченных участников осталось семеро, среди которых самая загадочная и милая личность - Циклоп.

Звездные детективы выдвинули несколько версий, кто может прятаться под маской Циклопа. Это Мишель Андраде, Jerry Heil, а зрители подозревают, что под маской актриса Анна Тринчер.

Обворожительный Циклоп заставил "бегать" за собой известного певца Андрея Данилко.

В девятом эфире "Маски", после исполнения Циклопом песни "Она не твоя", участница решила пообщаться с детективами. и предложила Данилко по обниматься с ней, чтобы тот стал немного счастливее. "Иногда вы такой серьезный, что аж тошнит. Если вы меня обнимете, то станете сразу счастливее. Обещаю!" – сказал Циклоп.

Данилко не нужно было просить дважды. "Она молоденькая, она хочет. Это я так –по пенсионерски", – заявил Андрей Данилко. Данилко уверенно заявил, что это Андраде, и пообещал сводить ее в детский ресторан. Однако, он не только захотел обнять участницу, но и снять с нее маску. Тогда ведущий Владимир Остапчук вмешался, и заявил, что после такого Данилко обязан жениться на Циклопе.

Оля Полякова заявила, что под маской Циклопа кроется взрослая умная и хитрая женщина. Между детективами возникла настоящая перепалка.

После замечания Остапчука Данилко решил и его пощекотать, тогда Настя Каменских не выдержала и забрала Данилко со сцены, но тот полез и к ней обниматься и приставать.

Тогда Полякова не смогла скрыть удивление: "Боже, что это творится? Кто накормил Данилко виагрой?".

Напомним, что Данилко окончательно потерял стыд, гоняясь за смущенной Поляковой в полотенце: "Доигралась!"

Как сообщала Politeka, грустный Данилко не сдержал эмоций перед приставучей Осадчей: "Катя, я стесняюсь. Давай не будем..."

Также Politeka писала, что рассекречено имя звезды в костюме Буряка на "Маске", Данилко разнервничался: "Как можно было открыть его?!"