Известный украинский артист Андрей Данилко откровенно высказался о светских тусовках, излив душу Екатерине Осадчей

Верка Сердючка всегда славилась своим веселым характером и любовью к гулянкам с шумными песнями и плясками. Впрочем, поклонники певицы знают, что сам Данилко является ее противоположностью. Так, артист не раз демонстрировал свою нелюбовь к тусовкам, которые являются неотъемлимой частью шоу-бизнеса, и лишнему вниманию со стороны публики.

Как сообщает Politeka.net, Данилко прокомментировал эту особенность своего характера в интервью Кате Осадчей. Так, ведущая начала расспрашивать артиста на одном из светских мероприятий в помещении, обильно украшенном шарики и прочими атрибутами вечеринки.

«Катя, я очень стесняюсь. Давай не будем сейчас разговаривать. Музыка играет, шары эти дурацкие, куча людей…Я столько за неделю не разговариваю, как сегодня!», - с досадой заявил артист.

Осадчая заметила, что все перечисленное Данилко – это специфика вечеринок. А вот артист в сердцах заявил, что не любит всего этого.

«Ну не мой день видно сегодня!», сказал артист, а затем поспешил закончить интервью, поцеловав ведущую в щечку.

Стоит отметить, что даже на таком ярком мероприятии Данилко появился в своем традиционном наряде: черной куртке и кепке, а также с маской на подбородке.

Напомним, рассекречено имя звезды в костюме Буряка на "Маске", Данилко разнервничался: "Как можно было открыть его?!".

Как сообщала Politeka, осмелевший Данилко на шоу "Маска" полез обниматься с Циклопом прямо не сцене: "Внезапный прилив нежности…".

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко огромные проблемы со здоровьем, нужна операция: "Дальше будет только хуже".