На самом загадочном и ярком проекте "Маска" раскрыли нового участника, скрывавшегося в костюме Буряка

Как передает Politeka.net, момент разоблачения показали на официальной страничке шоу в "Инстаграм" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, во время 9 выпуска "Маски", вышедшего на экраны 20 марта, на сцене выступили 8 участников, оставшихся в шоу. Согласно голосованию в студии в номинацию попали Сом и Буряк. Зрители решили, кто из них покинет шоу, и это Буряк.

Звездные детективы Андрей Данилко, Оля Полякова, Олег Винник и Настя Каменских привстали за своим столом от предвкушения.

"Я аж нервничаю!", - воскликнул Данилко.

Под маской скрывался 31-летний певец Дмитрий Каднай.

"Наконец мы рассекретили Буряка! Удивлены? Пишите в комментариях ваши впечатления 👇", - говорится в сообщении.

Пользователи тут же кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, многие расстроиоись, что Каднаю не дали шанса спеть еще.

"Я знала, что это Дима, только жаль что зрители его не оценили( он мог бы ещё удивить)"

"Как люди вообще голосуют? Странные очень. Им лишь бы костюм да покрасивее и поприкольнее. Раскрыли моего любимого Мольфара, оставили Циклопа... Теперь выгнали Буряка с обалденным вокалом(("

"Так обидно за Буряка...😭"

"Сегодня лучшее выступление! Жаль, что раскрыли!"

"То что это Каднай было давно ясно. Но зачем раскрывают реально хорошо поющие маски?"

"Я не знала кто такой Каднай, но в этом шоу буряк был моим фаворитом.....а в финальном выступлении без маски я просто влюбилась в Кадная......иду искать его на ютюбе ❤️"

"Мольфар...Буряк...😢Очень жаль что классных убирают из Шоу😢"

"Как можно было открыть его?! Сколько он еще крутых песен мог спеть 👏🔥 Нет слов( С самого начала знала, что это Каднай! Его голос, он супер клевый!"

Напомним, кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."