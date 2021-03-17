Детективы шоу «Маска» узнали о беременности одной из участниц программы

Очередную волну бурных споров на программе вызвала загадочная Стрекоза, которая своим голосом и подсказками окончательно запутала всех звездных детективов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Впрочем, им все же удалось узнать одну важную деталь, которая может стать настоящей сенсацией на шоу.

Так, в последнем выпуске программы Стрекоза исполнила песню «Снег» Ирины Билык. И если до этого многие детективы подозревали, что под этой маской скрывается Анастасия Приходько, то сейчас их уверенность пошатнулась.

Тем не менее Олег Винник сумел разглядеть новую важную деталь. Так, певец обратил внимание на округлившийся животик участницы и поинтересовался, не бьется ли у нее внутри второе сердце.

«Скажи мне, пожалуйста, красавица, у тебя два сердечка бьется сейчас внутри?», - проникновенно спросил артист.

Впрочем, Стрекоза не стала прямо отвечать на этот вопрос. В то же время, ведущий «Маски» Владимир Остапчук признал, что на шоу действительно есть участница в положении.

Тогда детективы предположили, что Стрекоза еще публично не объявляла о своей беременности, и может это сделать прямо в следующих эфирах.

В качестве новой подсказки участница заявила, что является непрофессиональной певицей, а также поблагодарила Андрея Данилко за альбом «После тебя».

Украинцы в соцсетях тоже обсуждают личность Стрекозы.

«Винник так трогательно спросил о беременности», «Она беременна. И это уже кто-то на данный момент с серьезным животиком, потому что съёмки происходили раньше же», «Ольга Фреймут может», «Кухар, уверена на все 100%», - пишут люди.

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