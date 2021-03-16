На одном из украинских телеканалов идет шоу "Маска", которое интригует зрителей, ведь нужно узнать, кто прячется в том или ином костюме

Звездные детективы продолжают угадывать личностей, скрывающиеся под масками, передает Politeka.net. В этот раз Андрей Данилко решил разобраться, кто же выступает в костюме Циклопа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В результате детектив даже немного оконфузился, а над ним по-доброму посмеялись его коллеги Олег Винник, Dzidzio, Оля Полякова и Настя Каменских.

Данилко встал с телефоном в руке намериваясь узнать, кто такая певица Мишель Андраде, которая, возможно, выступает в костюме Циклопа.

Артист зашел в Инстаграм и стал искать певицу: "Какая-то Мишвермишель? Что это такое?", - поинтересовался Андрей Данилко и тут же нарвался на смех. Его поправили коллеги.

"Дайте полчаса человеку!", - улыбаясь, сказала Полякова.

"Когда твоя мама впервые зашла на чью-то страницу в Instagram 😅", - подписали кадры авторы поста.

За полчаса публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев.

"У Данилко зрение плохое, не очень смешно...", "Линзы,очки ,в конце концов операция лазерная ((блин не смешно", "у него стоит планшет на столе ,вот я не могу понять у него близко или далеко не видит", - написали пользователи сети.

Напомним, в следующем эфире всех удивит Андрей Данилко.

На замечание большого и пушистого Циклопа: "Вы такой серьезный", артист начнет неистово тискать героя.

Напомним, Винник без прикрас показал, что на самом деле творится на съемках "Маски": "А Данилко уже давно в...".

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