Андрея Данилко в образе Верки Сердючки с его сценической мамой заметили в аэропорту с бывшей участницей ВИА Гры

Как сообщает Politeka.net, в Украине стартовал юбилейный сезон программы "Орел и Решка", в котором в путешествие отправили 10 пар знаменитостей. Звездными участниками шоу также стали Верка Сердючка и ее мама, они отправились в испанскую Барселону. Об этом свидетельствуют фото на странице Сердючки в Instagram.

Так, на одном из снимков, которые опубликовал Данилко, они с мамой в своих ярких образах запечатлены в аэропорту Барселоны. Рядом с ними с стоит бывшая участница группы ВИА Гра и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева. Обстоятельства из встречи с певицей за границей Андрей Михайлович не объяснил, он вообще никак не подписал снимок.

Но судя по тому, что Брежнева в отличие от Сердючки и мамы, без чемодана, вполне возможно, что они встретились абсолютно случайно в этом аэропорту. К слову, о чемоданах, у мамы он красный, а у Верки огненно-желтый. В комментариях опытные путешественники отметили, что чем ярче чемодан, тем меньше вероятность, что его украдут.

Фанаты просто в восторге от нового снимка Андрея Данилко с мамой и Верой Брежневой, звезд засыпают комплиментами и восторженными комментариями. Некоторые заявили, что будут смотреть новый юбилейный сезон "Орла и Решки", только ради выпуска с Сердючкой.

Напомним, Данилко в образе Сердючки засветился на яхте за границей, покорив цветущим видом: "Одна экзотика…".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал, каким был на пике славы, улыбку не сдержать: "Колготы класс!".

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