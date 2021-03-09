Верка Сердючка (Андрей Данилко) впечатлила эффектным видом на яхте

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Верка Сердючка опубликовала фото, на котором позировала в своем коронном образе со звездой на голове. Артистка сидела на диванчике. Перед ней на тарелочке были разложены экзотические фрукты, среди которых были бананы, киви, папайя и виноград. Сама звезда скрыла лицо за солнцезащитными очками. Сиреневый стильный костюм подчеркивал ее умопомрачительную улыбку.

«2021-й год. Барселона. Крайнее цветное фото (Съемка юбилейной программы «Орёл и Решка»)», - подписала фото Сердючка.

В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов. Поклонники отметили, что уже умирают от любопытства и ждут выпуск «Орла и решки» со звездной гостьей.

«Как я рада услышать и увидеть наконец-то Вас! С нетерпением жду выпуска!», «Ееее. Это самый бесшабашный выпуск. Андрей Михайлович, я очень жду этот выпуск», «Ты такое солнышко», «Красота то какая», «Любимая», «Одна экзотика на фото», «Хорошо бананчик с киви положили», «Ожидаемый выпуск!», - пишут пользователи сети.

Как известно, в съемках юбилейных программ шоу про путешествия уже успели принять участие многие украинские звезды.

Напомним, что Сердючка объявилась на гулянке мамы-юбилярши Наташи Королевой в Майами: "Это Верка?".

Как сообщала Politeka, Сердючка возвращается на ТВ в новом амплуа, сюрприз от Данилко удался: "Вот оно, перевоплощение!".

Также Politeka писала, что посвежевшая мама Сердючки засветилась на новом фото в неожиданной обстановке: "Я с удовольствием...".