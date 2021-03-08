Андрій Данилко і його мама показали новий образ, натякнувши на передачу «Орел и решка». Здивує всіх

Як повідомляє Politeka.net, незвичайний подарунок від творців проекту "Орел иі решка" отримають його глядачі. Несподіване запрошення на ролі провідних мандрівників Андрія Данилка та Ірини Білокінь може забезпечити незабутнє видовище.

Знаючи тонкий гумор Андрія Данилка, його блискучі репліки, можна з упевненістю сказати, що творці «Орла і решки» не прогадали, запросивши вести одну з ювілейних програм.

Як відомо, 10 років тому тревел-програма з'явилася на світ, зразу ж підкоривши мільйони глядачів. Святкові передачі, присвячені даній події, передбачають, що ведучими будуть знамениті особистості, співаки та артисти.

Данилко, він же Вєрка Сердючка, анонсував на своїй сторінці передачу "Орел і решка", в якій брав участь разом з Білоконь, беззмінно грає роль мами головної героїні. До речі, цей ролик супроводжується реміксом у виконанні Сердючки.

Глядачі можуть оцінити короткий ролик, у якому Данилко відпочиває на двох стільцях, а Ірина одягає сценічний костюм. Відео зроблено в загадковому чорно-білому кольорі.

Користувачі в не себе від радості, вони раді поверненню улюбленого артиста і новому посту, що з'явився на сторінці.

"Вже засіла в голові!!! Андрійко, ви Талант! Рада вашому поверненню, клас! Так несподівавно, Це буде хіт!, Хороший ремікс на Disco Kicks, хто автор версії і на якій платформі доступно?, Wundershonen, Андрій, а відео можна ще й інше!! Можемо допомогти " - пишуть фанати.

"Ось воно, перевтілення!» - зраділа одна з фанатів.

Знайшлися і незадоволені, що ставлять в докір виконання пісні англійською мовою.

Нагадавши, Данилко показав фото зі зйомок "Орла і Решки".

Як повідомляла Politeka, Сердючка показала "молоді" фото.

Також Politeka писала, Полякова змушувала Данилко зняти одяг.