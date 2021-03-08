Андрей Данилко и его мама показали новый образ, намекнув на передачу «Орел и решка». Удивит всех
Как сообщает Politeka.net, необычный подарок от создателей проекта «Орел и решка» получат его зрители. Неожиданное приглашение на роли ведущих путешественников Андрея Данилко и Ирины Белоконь может обеспечить незабываемое зрелище.
Зная тонкий юмор Андрея Данилко, его блистательные реплики, можно с уверенностью сказать, что создатели «Орла и решки» не прогадали, пригласив вести одну из юбилейных программ.
Как известно, 10 лет назад тревел-программа появилась на свет, зразу же покорив миллионы зрителей. Праздничные передачи, посвященные данному событию, предусматривают, что ведущими будут знаменитые личности, певцы и артисты.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Довольный Горбунов показал маленького сына в домашней обстановке: "Какой замечательный отец..."
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"
«НеАнгелов» больше нет, печальное известие всколыхнуло украинский шоу-биз: «Ушла эпоха, слезы на глазах»
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Данилко, он же Верка Сердючка, анонсировал на своей странице передачу «Орел и решка», в которой участвовал вместе с Белоконь, бессменно играющую роль мамы главной героини. Кстати, этот ролик сопровождается ремиксом в исполнении Сердючки.
Зрители могут оценить короткий ролик, у котором Данилко отдыхает на двух стульях, а Ирина одевает сценический костюм. Видео сделано в загадочном черно-белом цвете.
Пользователи в не себя от радости, они рады возвращению любимого артиста и новому посту, появившемуся на странице.
«Уже засела в голове!!! Андрюша, вы Талант! Рада вашему возвращению, Класс! Так несподівавно, Це буде хіт!, Хороший ремикс на Disco Kicks, кто автор версии и на какой платформе доступно?,Wundershonen, Андрей, а видео можно еще и другое!! Можем помочь» - пишут фанаты.
«Вот оно, перевоплощение!» - обрадовалась одна из фанатов.
Нашлись и недовольные, ставящие в упрёк исполнение песни на английском языке.
Напомним, Данилко показал фото со съемок "Орла и Решки".
Как сообщала Politeka, Сердючка показала "молодые" фото.
Также Politeka писала, Полякова заставляла Данилко снять одежду.