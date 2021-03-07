Ошарашил новостью, ну и ну

Известная и неповторимая Верка Сердючка, которая с 2018 года не появлялась на сцене, снова в деле

Как сообщает Politeka.net, Андрей Данилко удивил фанатов, появившись в баре Барселоны и разместив многообещающее фото в роли Верки Сердючки. Новость тут же заинтересовала фанатов Верки.

Кадр из бара, на котором радуются коллеги артиста, Данилко подписал: "Съемка программы "Орел и Решка" закончена".

На фото попали мама Верки Сердючки - Инна Белоконь, соавтор тревел-проекта Елена Синельникова, продюсер "Орёл и Решка" Андрей Лавита.

В нынешнем году проекту "Орел и решка" исполняется 10 лет, авторы создатели шоу решили отметить по-особому, одной из участников-ведущих Орла и решки стала небезызвестная Верка Сердючка.

Фанаты не скрыли своего восторга и удивления:

"Ухууууу❤️" - написала Даша Астафьева, первой отреагировав на новость, "Красавчик, Удачи и будь счастлив, добрый человек", "Интересно", "👏👏👏👏 ждём!!!!!", "Класс! Это будет бомба!!🔥", "Вы лучший!!!❤️❤️❤️", "Самый лучший артист у нас !!! Мы вас очень любим !!!🔥🔥🔥🔥😍❤️", "Андрей ты великолепен, спасибо за все🥰 обожаю😍😍😍", "Ого, в последнее время ничего так не ждал, как Орёл и решка с вашим участием!)))", "Один я ничего не понял? Что за программа?", "Верка, что ты делаешь в Барселоне?".

Артисты Позитив (Алексей Завгородний) и Мишель Андраде снялись в программе "Орел и Решка" и заметно сблизились. В последнее время поклонники стали подозревать, что Алексей влюблен в Мишель.

Напомним, что Мишель Андраде и Позитив наконец признались, что осталось за кадром "Орла и Решки"

Как сообщала Politeka, неизвестные фото молодого Андрея Данилко появились в Сети: "Наша Верка вернулась"

Также Politeka писала, что раскрыта одна из главных интриг шоу "Маска", Полякова при всех обратилась к Данилко.