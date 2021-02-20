Артисты Позитив (Алексей Завгородний) и Мишель Андраде снялись в программе "Орел и Решка" и заметно сблизились

Артист разошелся с женой, Анной, в прошлом году, пишет Politeka.net. После этого ему приписывали роман с партнершей по "Танцях з зірками", Юлией Сахневич. А последнее время поклонники стали подозревать, что Алексей влюблен в Мишель.

Коллеги не только снялись в одной программе, но также записали совместную песню.

Сейчас Мишель и Алексей активно обсуждают свое участие в "Орле и Решка". В этот раз артисты снялись в видео, где обсуждают эту тему. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Хотите узнать, что осталось за кадром @orelireshka_official ? Заходите по ссылочке в сториз 😉", - написал Позитив.

За 40 минут пост собрал почти 4000 просмотров и много комментариев.

"Бегу!!!! 😍", "Какой же классный был этот выпуск😍", "Очень интересный и крутой выпуск. Было довольно интересно узнать, что осталось за кадром и послушать ваши рассказы. Спасибо❤🙏", "Ждём тебя Леша ещё в Орёл и Решка!!! 😍😍😍", "В выпуске твой рэп был топ🔥 В свой альбом записать не забудь😜😂❤", "Классные😍", "Такая интимная атмосфера 😍", "Классные", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что впервые о возможных отношениях Мишель Андраде и Позитива заговорили после выпуска "2PoPodcast", где певица рассказала о новом бойфренде. При этом Алексей весь выпуск делал девушке комплименты.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".