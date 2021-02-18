Мишель Андраде и Позитив похвастались совместным снимком в жаркой стране

Подопечная Потапа Мишель Андраде похвасталась совместным кадром с Позитивом в новом амплуа – ведущей "Орла и решки". Девушка рассказала в своем блоге, что укатила с Позитивом в Боливию. Об этом пишет Politeka.net.

Мишель успешно строит карьеру певицы в украинском шоубизе, однако о роли ведущей, да еще и с таким напарником как Позитив, давно мечтала.

На фото они позируют вдвоем с Позитивом на фоне неба и пальм. Мишель показывает язычок, кадр получился очень задорный.

Певица призналась, что ранее ходила на кастинг "Орла и решки":

"Мало кто знает, что пару лет назад я участвовала в кастинге "Орла и решки" и не прошла его! Но мечтать не перестала и в самый неожиданный момент стала ведущей самого классного тревел проекта! 10 юбилейный сезон, еще и в моей родной Боливии", - написала воодушевленная певица.

Теперь у фанатов появилось много тем для обсуждений, в том числе, что Мишель увезла Позитива подальше от его бывшей напарницы по группе Нади Дорофеевой.

"Ого, не знали", "Вы так хорошо смотритесь 🔥", "Самая красивая пара", "Позитив теперь мутит с малой", "Тільки-но дивились 😍 такий хороший, теплий випуск 😍😍😍 дуже сподобалося ❤️","Класссссс очень круто😍Мишелька, ты мега крутая! Обожаю Боливию)", "Вже дивлюся нереально❤️🔥🔥😍😍", "😮Ух ты!","Круто бачив прем'єру вашого тревел шоу воно було нереально крутим 🔥🔥🔥", - написали поклонники знаменитости.

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