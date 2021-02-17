Экс-солист "Время и Стекло", композитор Алексей Завгородний, известный как Позитив, обескуражил новыми кадрами

Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, в которых предстал вместе со своими друзьями, рэперами из группы U_C.

Позитив сидел на кожаном диване в светло-сером свитшоте и на тон темнее шапке. Вокруг него расположились его товарищи, один из них с телефоном и перебинтованной рукой.

В глаза сразу же бросается окровавленное лицо Позитива, с двумя широкими царапинами на носу. Тем не менее, артист шутил, да и его друзья смеялись.

"Ребзи, когда снимаешь тиктоки с U_C происходят такие вещи! Сосуняры...", - произнес экс-солист "Время и Стекло".

"Леха, ты опять что ли дрался?", - спросил его за кадром один из рэперов.

"Какого черта это произошло?", - не пряча улыбку спросил, якобы возмущенно, Позитив.

Отметим, ранее ребята из группы U_C уже появлялись на совместных фото и с Позитивом, и с его бывшей коллегой из "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

"Уффф...краши прям 🔥"; "Нужен фит🔥🔥наилучшие😍"; "Мы очень сильно ждём фит с Надей 🔥🙂"; "Намечается что-то интересное🔥", - комментировали пользователи под одним из кадров с Дорофеевой, опубликованном на страничке U_C в Инстаграм.

Ранее мы рассказывали, в Сети появилось видео с певицей Мишель Андраде и Позтивом, спевшими в дуэте. Ребята недавно выпустили клип на свою песню-саундтрек к юмористическому сериалу от "Квартал 95" - "100 тысяч минут вместе".

"Заменили в дуэте Дорофееву Мишель, и "Время и стекло" никуда не делись. Аранжировка и текст - копия предыдущих композиций группы. Хорошо это или нет, вопрос к продюсерам", - прокомментировал один из пользователей это событие.

Напомним, Надя Дорофеева "подсидела" Потапа, Осадчая вывела певицу на чистую воду: "Он знает, какая я..."

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде запрыгнула на Позитива, оконфузившись на съемках "Орла и Решки": "Потрясающая пара"