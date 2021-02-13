Известный украинский певец Алексей Завгородний (Позитив), показал, как проходили съемки "Орел и Решка"

На кадрах Алексей позировала в футболке и штанах. Завгородний задрал футболку, а живот выставил вперед, показывая один большой "шарик". После этого он представил Мишель Андраде, которая ведет вместе с Позитивом шоу. Девушка запрыгнула на певца, после чего парочка упала на зеленую траву. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну как вам выпуск?", - написал Алексей под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Ору", "Очень и очень классный выпуск. Репчик", "Лёша, выпуск очень классный, я так насмеялась, ты крутой", "Ну это суперско. Спасибо за этот выпуск. Топовый, благодаря тебе", "Не, ну начало топ", "Пушечка", "Информативненько", "Выпуск огонь", "Сначала твое лицо", "Ржу, это прекрасно", "Потрясающая пара".

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Мишель и Алексей позировали вместе на фоне экзотических пальм. Певица примеряла майку в цвете хаки и накинула на волосы цветастую бандану. При этом видно, что девушка сменила свой цвет волос, окрасив локоны в яркий малиновый оттенок.

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