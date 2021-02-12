Певица Мишель Андраде, подопечная продюсера Потапа, вызвала ажиотаж долгожданной премьерой

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео - клип на песню "100 тысяч минут", ставшей саундтреком к одноименному романтическому сериалу от студии "Квартал 95" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Андраде исполнила композицию вместе с Позитивом, который ранее пел дуэтом с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло" (распалась в 2020-м году, после чего Дорофеева начала сольную карьеру).

В основу сериала, песни и клипа легла история любви в четырех стенах. На видео главные герои Дария Рыбак и Руслан Ханумак встречаются лицом к лицу не только с собственными чувствами и эмоциями, но и с главными героями саундтрека — Позитивом и Мишель, которые "преследуют" их буквально везде.

"Это было наверное одно из самых веселых и душевных съёмок! С премьерой нас ребята! @positiff @dashiki_rybak @hanumak ❤️", - поделилась впечатлениями подопечная Потапа.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, не все были в восторге от новой работы Мишель.

"😁 Очень крутые)"

"наверное было трудно удержать улыбку глядя на главного героя 😄 С премьерой ❤️"

"Такой душевный и крутой клип😍"

"Заменили в дуэте Дорофееву Мишель, и "Время и стекло" никуда не делись. Аранжировка и текст - копия предыдущих композиций группы. Хорошо это или нет, вопрос к продюсерам. Только Мишель сама, как артист самодостаточна. И смысла делать музыкальный симбиоз Позитива с ней, нет смысла. Это субъективное мнение"

"Песня ни о чем. Вокала ноль, слова примитивные. Чем вы хвастаетесь..."

Напомним, что подопечная Потапа Андраде превзошла Дорофееву, сверкнув фигуркой возле Позитива: «Сладкая парочка».

Ранее на портал Politeka мі сообщали, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить: «Такая атмосферная…».

Также на Politeka писала, что Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго: «Потап и Настя раньше тоже так…».