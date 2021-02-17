Украинская певица и модель Даша Астафьева подразнила публику пикантными кадрами вместе с подопечной продюсера Потапа Мишель Андраде

Как пишет Politeka.net, Даша Астафьева показала видео с украинско-боливийской звездой в своих Инстасторис. При этом Андраде перепостила его и на свою страницу.

«Захожу я, значит, в раздевалочку, а здесь…», - начала Астафьева томным голосом, и показала Мишель Андраде.

«Всем привет», - сказала подопечная Потапа.

«…пахнет сексом и есть, за что подержаться. Мммм, девочка», - продолжила свою реплику Астафьева. При этом она обняла Андраде и поцеловала в ухо.

Две горячие певицы подразнили поклонников своими объятиями. Светящиеся лица красоток-брюнеток свидельствуют о том, что они вполне довольны своей затеей.

Напомним, ранее Даша Астафьева показала кадры фотосессии, где позирует, прислонившись к зеркалу с резной золотой рамой. Певица одета в воздушную блузку из тончайшей полупрозрачной ткани, поверх которой был надет тугой черный корсетик. Он подчеркнул сочную грудь Даши, "обняв" собой упругие округлости. Дополнили образ длинные перчатки золотого цвета, доходившие до локтя.

Напомним, Даша Астафьева в раскованной позе блеснула ягодицами в тесном "леопарде": "Пусть буду я!"

Как сообщала Politeka, полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!"

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