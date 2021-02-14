Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева поразила идеальными формами во время фотосессии

Как пишет Politeka.net, неповторимая Даша Астафьева в который раз восхитила поклонников своим шикарным телом и внутренним магнетизмом, обновив свою страницу в Instagram очередными горячими кадрами.

Певица показала красивые кадры с фотосессии, где она позирует перед фотографом в крайне откровенных позах и демонстрирует свое тело во всей красе. При этом модель подчеркнула все свои самые притягательные места с помощью минимального количества одежды и обтягивающих фасонов.

На первом видео Даша Астафьева в обтягивающем боди извивается у стены, маняще выгнув спинку, словно кошечка, и обхватив руками голову. Полупрозрачная сеточка едва может спрятать упругую грудь модели, а аппетитные бедра привлекают своими идеальными изгибами и безупречной кожей.

На втором видео Даша Астафьева позирует, прислонившись к зеркалу с резной золотой рамой. Певица одета в воздушную блузку из тончайшей полупрозрачной ткани, поверх которой был надет тугой черный корсетик. Он подчеркнул сочную грудь Даши, "обняв" собой упругие округлости. Дополнили образ длинные перчатки золотого цвета, доходившие до локтя.

Даша сначала положила пальчики на грудь, после чего приподняла руки, закрыла глаза и томно приоткрыла пухлые губки, изображая настоящее наслаждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

От таких откровенных видео поклонники Астафьевой пришли в полный восторг и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"От красивая", "Я влюблена в тебя", "Боже, как красиво", "Это законно - быть настолько горячей?", "Очень красиво!!!", "Совершенство", "Супер!", "Красота во плоти!!!", "Красотка", "Gold lady", "Ты, как всегда, неповторимая", "Даша - краса наша", "Огонь",- написали фолловеры к публикации Даши Астафьевой.

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