Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", поделилась своими впечатлениями от празднования Дня рождения в Западной Украине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Плакидюк в соцсети.

Так, в своем аккаунте Соня разместила подборку фото, сделанных в гостиничном номере. Она позирует в постели с газетой в одной руке и чашкой кофе - в другой.

При этом Плакидюк уже с ярким макияжем, прической и в красивом жакете с объемными рукавами. Образ дополнили золотые крупные серьги и традиционный бант на волосах.

"Birthday Girl на гастролях в любимом львовском @bankhotellviv. Обожаю ваш отзывчивый персонал, мороженое с горгонзолой и номер 309!"- написала она.

Как известно, 9 февраля Соне исполнилось 32 года, и она до сих пор принимает поздравления с Днем рождения.

"С Днем рождения вас, Соня! Вы такая крутая! Неверотяно вдохновляете!", "Будьте счастливы и всегда юны душой и телом", "Всегда элегантна и очаровательна", "Какая красивая! Соня, не боитесь, что теперь гости в номер побегут? Фанаты? Не скрываетесь, или у вас охрана?", "Невероятная красота", "Теперь я знаю, в какой номер заказывать цветы", - пишут фолловеры.

Напомним, безбашенные Плакидюк и Астафьева пошли вразнос на отдыхе и показали свои приключения

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