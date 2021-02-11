Украинская фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала, как развлекается на курорте с Дашей Астафьевой

Красотка поделилась веселыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звездные подружки решили выбраться на отдых в Карпаты и теперь делятся оттуда забавными видео. Так, Плакидюк показала, как они с Астафьевой ищут приключения на заснеженных улочках курорта.

«Аниматоров заказывали?», - интересуется на видео Плакидюк.

«Стреляем в тире, забираем дядь домой», - тут же подхватывает Астафьева.

«Если вы дядя, позвоните нам! Мы вас ждем», - добавляет фотограф под смех своей подруги.

Обе знаменитости на кадрах одеты тепло и по погоде. На головы красотки повязали модные вязаные шарфики. На видео Астафьева и Плакидюк вовсю смеются и кривляются перед камерами.

В комментариях певица продолжила их шутки:

«Я дядя, открывай!», - написала Астафьева.

Поклонники красоток также активно комментируют пост.

«Такие девченки...», «Нашли друг друга», «Класснючие», «Маруськи», «И в платочке красивая! Как такое возможно?», «Две Бабуськи», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Плакидюк показала новый образ.

На фото Соня позирует в прозрачной юбке, полосатой футболке и красных сапожках. Звезда стояла на белом фоне, примеряв черный парик.

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