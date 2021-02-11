Украинская фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала, как развлекается на курорте с Дашей Астафьевой
Красотка поделилась веселыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Звездные подружки решили выбраться на отдых в Карпаты и теперь делятся оттуда забавными видео. Так, Плакидюк показала, как они с Астафьевой ищут приключения на заснеженных улочках курорта.
«Аниматоров заказывали?», - интересуется на видео Плакидюк.
«Стреляем в тире, забираем дядь домой», - тут же подхватывает Астафьева.
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«Если вы дядя, позвоните нам! Мы вас ждем», - добавляет фотограф под смех своей подруги.
Обе знаменитости на кадрах одеты тепло и по погоде. На головы красотки повязали модные вязаные шарфики. На видео Астафьева и Плакидюк вовсю смеются и кривляются перед камерами.
В комментариях певица продолжила их шутки:
«Я дядя, открывай!», - написала Астафьева.
Поклонники красоток также активно комментируют пост.
«Такие девченки...», «Нашли друг друга», «Класснючие», «Маруськи», «И в платочке красивая! Как такое возможно?», «Две Бабуськи», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Плакидюк показала новый образ.
На фото Соня позирует в прозрачной юбке, полосатой футболке и красных сапожках. Звезда стояла на белом фоне, примеряв черный парик.
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