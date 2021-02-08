Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", заставила любоваться собой в новом образе

На фото Соня позирует в прозрачной юбке, полосатой футболке и красных сапожках. Звезда стояла на белом фоне, примеряв черный парик. В руках девушка держала две емкости, а сама немножко выгнулась, делая кадр чуть-чуть игривым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Завтра", - написала Соня под фото.

"Люблю", смазу ответила Леся Никитюк смайликом.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сейчас вы видите даму невероятной красоты", "О, такой образ", "Богиня", "Француженка", "Бонжур", "Шикарная", "Вау, какая кукла", "Францией повеяло, не так ли?", "Ах, какая прелесть...", "Вы очень красивая, на вас можно ровняться", "Какой образ", "Моя любовь".

Сообщалось, что известный фешн-фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк изменила прическу.

На новом фото эпатажная знаменитость позирует с короткими волосами медного оттенка, одетая в черный балахон. Легкий макияж с акцентом на пухлые губы добавил Плакидюк заманчивости. Надо сказать, что в обновленном образе выглядела она очень свежо и фантастически привлекательно.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" превратилась в озорную девочку в новом образе

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