Популярная фэшн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк превратилась в игривую девочку благодаря непривычному украшению

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась милым коротким видео на своей странице в Инстаграм. В нем она показала, как наряжается перед зеркалом.

На первый взгляд Плакидюк на кадрах предстает в довольно строгом образе. На ней черное платье с белым воротничком и застежками под самое горло. Однако, этот серьезный наряд красотка решила разбавить милым аксессуаром.

Для этого Соня повязала на голову бант в виде широкой черной ленты. Такое украшение для волос обычно можно увидеть на девочках-школьницах, поэтому и Плакидюк с ним сразу стала казаться моложе и игривее.

На кадрах фотограф вовсю крутится перед зеркалом, окруженная бабочками из соответствующей маски для видео.

«Бант – всему голова. Как вы?», - подписала кадры Плакидюк.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост знаменитости.

«Бабочки летают, бабочки...слова из песни», «Какая же вы класснючая», «Вы как школьница», «Какая красивая», «Красотка», «Киця-мациця», «Прелестное создание», «Соня вы все больше худеете. Восхищаюсь вами», «Соня, вы такая стройная! Есть секретик?», «Какое классное платье!», «Худышка», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, эпатажная Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" пошалила с мальчиками, горячие кадры: "Венера".

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