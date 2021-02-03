Соня Плакидюк, из "Супер топ-модели по-украински", подзадорила чувствительными кадрами с мальчиками в костюмах Адама

Известная фотограф, которую обожают украинские звезды шоу-бизнеса, Соня Плакидюк, появилась в смелом наряде, прячась за молодыми парнями, которые позируют совершенно без одежды. На молодых людях лишь белоснежные шапочки официантов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку в Инстаграм знаменитости.

Плакидюк запрокинула голову и вальяжно облокотилась на плечи парней. Для фотосессии красотка выбрала тугой прозрачный корсет и шикарное жемчужное ожерелье. Фото выполнено в черно-белых тонах.

"Агент-провокатор в плену крепатуры и надежд на 2021", - подписала свою фотографию Соня.

Мальчики стоят спиной к фотографу, немного повернув голову в сторону зрителя. Кадр вышел очень страстным.

Даша Астафьева сразу отметилась под фото, поинтересовавшись, как здоровье одного из парней, позировавших с Соней. "Вашими молитвами", - ответил парень.

Не остались в стороне и другие поклонники эпатажного фотографа, которые оставили огненные смайлики под фото и заявили, что тот немного жарко: "Венера!", "Wow", "Hot", "Скуштуй обидві!", "Ой хороша, ой хороша 🖤😊", - поделились эмоциями поклонники.

Стоит сказать, что Соня Плакидюк пользуется большой популярностью, на ее обновления подписаны около 600 тысяч поклонников. Девушка обожает провокационные фото, на ее странице можно увидеть почти всех звезд шоу-бизнеса в страстных образах. Да и ее фотографии будоражат воображение фанатов.

На сайте Politeka мы писали, что эпатажная Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала, как выглядела в детстве.

Портал Politeka писал, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" блеснула "шелковыми" прелестям, приспустив пижамку.

Politeka ранее сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" устроила шалости с раздетыми красавчиками.