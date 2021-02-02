Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк зачарувала видом на унікальному фото

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала незвичайний кадр в "сторіз" в Instagram, відповідаючи на питання своїх фанатів.

Зокрема, користувачі поцікавилися у рудоволосої бестії Соні, як вона виглядала в дитинстві.

Плакидюк показала знімок, на якому позувала в білій мереживній сукні з пишною спідницею біля новорічної ялинки. Дівчинка з милим бантиком на голові стояла з келихом в руці, вхопившись і піднявши край спідниці. Вже тоді Плакидюк була маленькою кокеткою.

"Чудово", - підписала фото зірка, відповівши на питання, як вона виглядала.

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Нагадаємо, Плакидюк з'явилася на світ 9 лютого 1989 року в Києві. З самого дитинства була дуже активною і товариською. До речі, саме завдяки своїй комунікабельності їй вдається зберігати хороші відносини з багатьма селебріті. Примітно, що в юні роки вона відвідувала танцювальний гурток, проте після отриманої травми, їй довелося припинити заняття. Втім, дівчина зізнавалася, що навіть зараз у неї залишилися деякі навички, отримані під час тренувань. Наприклад, вона без всяких труднощів може сісти на шпагат.

Раніше ми повідомляли, Плакидюк в шовковій чорній піжамці здивувала грайливим образом на фото, обпублікованому в Instagram. Дівчина прикрасила голову величезним бантом, приспустивши сорочку з плеча.

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