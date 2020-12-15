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Популярна українська фотограф й суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила чеснотами, які показала крупним планом

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Так руда чи Біла?"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що пост Плакидюк супроводжувала знімком, на якому зірка вирішила продемонструвати витончену фігуру у всій красі, грайливо прикриваючи пікантні місця пером.

"Соня, блондинкою ти стала ще соковитіше! Тільки блонд!", "шикарна", «в будь – якому образі вам прекрасно", "прекрасна в будь - якому образі 🔥 але в рудою яскравіше", "біла - ви виглядаєте просто чарівно", "найкрасивіший образ з усіх на СТМПУ", "незвичайна дівчина", - пишуть її півконники.

До цього ми розповідали, що фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк отримала задоволення і заодно заінтригувала публіку пікантним заняттям

31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала абсолютно голою - косметичний чепчик на голові не рахується.

Так, Соня записувала кадри, лежачи на масажному столі - дівчина блиснула "солоденьким", стиснувши апетитний бюст.

Нагадаємо, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" розкрила пікантну деталь стосунків з Астаф'євою

А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" запаморочила голову пишними формами та рум'яними щічками.

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