Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк получила удовольствие и заодно заинтриговала публику пикантным занятием
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала абсолютно голой - косметический чепец на голове не считается.
Так, Соня записывала кадры, лежа на массажном столе - девушка сверкнула "сладеньким", сжав аппетитный бюст.
"У меня тут эротическая ситуация... Красивая Танюша делает из меня медовую конфетку!", - говорит на кадрах Плакидюк, обращаясь к своему мастеру, тщательно натиравшую звезду специальной смесью.
"Танюш, получается?.. Чего ждать от господина медового массажа?", - продолжила Соня, получив в ответ, что в результате получит - лифтинг и антицеллюлитный эффект.
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"Народ подумает, что у меня на плечах тоже есть целлюлит, но нет, зря обрадовались - там его нет!", - смеясь заявила Соня, когда мастер принялась масссировать ей верхнюю часть тела.
Ранее мы сообщали, Плакидюк обескуражила ярким фото вместе с коллегой по "топ-модели" Аллой Костромичевой и дизайнером одежды Андре Таном.
Девушки положили руки на стильного красавца, одарив публику голливудской улыбкой.
Соня предстала на фото в кокетливом платье в белый горошек с безумно красивым декольте и обручем в тон наряда.
"Какие девки роскошь ❤️", "Какая же вы красивая😍", "Дьявол носит прада", "Как же Соня изменилась за эти года, становитесь все лучше и лучше!", "Одна только красивая, остальные хороши", - отреагировала толпа.
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А еще Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» вскружила голову пышными формами и румяными щечками.
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